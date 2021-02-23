Поліція затримала лідера грузинської опозиції

Грузинська поліція взяла штурмом кімнату, в якій перебував лідер опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія і затримала його. Як передає грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу», поліція застосувала спецзасоби, в тому числі перцевий газ.

Спецоперація в офісі «Єдиного національного руху» наразі завершена, співробітники поліції покидають будівлю, де розташований офіс партії, там пошкоджені двері та меблі. Кільком прихильникам опозиції знадобилася медична допомога.

Штурм центрального офісу найбільшої опозиційної партії Грузії почався приблизно о 7:30 за тбіліським часом. МВС закликало прихильників опозиції не заважати затриманню Ніки Мелії.

Напередодні ввечері парламент затвердив на пост прем’єр-міністра Грузії Іраклія Ґарібашвілі. Він назвав Ніку Мелію «криміналом» і анонсував виконання рішення суду щодо нього.

Попередник Ґарібашвілі Ґіорґі Ґахарія подав у відставку з посади прем’єра 18 лютого. Він заявив про розбіжності з правлячою командою щодо виконання рішення суду стосовно лідера опозиції Ніки Мелії, який став головою ЄНР наприкінці минулого року. 17 лютого Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід щодо Мелії із застави на арешт. Мелію звинувачують в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту в червні 2019 року після візиту російського депутата Сергія Гаврилова. Захист Мелії називає рішення суду політично мотивованим.