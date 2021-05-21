Human Rights Watch вітає ухвалення в Україні закону про посилення відповідальності за воєнні злочини

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch привітала ухвалення парламентом України закону, який зможе допомогти владі переслідувати за воєнні національні злочини та злочини проти людяності.

«Новий закон заповнить критичну прогалину в законодавстві України. Це надасть українській владі деякі юридичні інструменти, необхідні для ефективного переслідування за воєнні злочини, скоєні на сході України», – сказала Ліз Евенсон, заступниця директора з міжнародного правосуддя в Human Rights Watch.

В Офісі генерального прокурора 20 равня також привітали схвалення Верховною Радою в другому читанні і в цілому закону №2689, який передбачає імплементацію норм міжнародного гуманітарного та кримінального права в національне законодавство. Парламент передбачив у Кримінальному кодексі України відповідальність за найтяжчі злочини – агресію, геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності, вказують в ОГП.

В ОГП наголошували, що деталізація в національному законодавстві серйозних порушень міжнародного гуманітарного права дозволить органам прокуратури та слідства давати належну кримінальну правову кваліфікацію злочинам, вчиненим на тимчасово окупованих територіях України та в умовах збройного конфлікту.

Крім того, кваліфікація злочинів, які до ухвалення цих норм розслідувалися за загальнокримінальними статтями, може бути змінена на відповідні види злочинів проти людяності з більш жорсткими правовими наслідками.

Документ також передбачає універсальну юрисдикцію притягнення до відповідальності воєнних злочинців, тобто правосуддя може здійснюватися в будь-якій країні незалежно від місця вчинення злочину та громадянства злочинця.