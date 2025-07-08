Зеленський присвоїв звання Героя України «азовцю» Гринцевичу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України «азовцю» Назарію Гринцевичу посмертно. Про це йдеться в указі №467/2025, опублікованому на президентському сайті.



«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Назарію Гринцевичу», – йдеться в указі.



У корпусі Нацгвардії «Азов» нагадують, що Назарій Гринцевич («Грєнка») вступив в артилерійський підрозділ «Азову» у 18 років. Після початку повномасштабного вторгнення був наймолодшим азовцем-захисником Маріуполя, зустрів своє дев’ятнадцятиріччя на «Азовсталі».





Після звільнення з полону Назарій Грицевич повернувся до бойової роботи. Був одним із засновників спецпідрозділу артилерійської розвідки «Контакт12» у складі бригадної артилерійської групи.



Назарій «Грєнка» Гринцевич загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Кремінському напрямку.