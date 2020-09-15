Гривня продовжує повільно девальвувати щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває повільне знецінення гривні. За даними Finance.ua, станом на 12:40 котирування сягнули 28 гривень 5–7 копійок за долар – з рівня попереднього закриття торгів 27 гривень 98 копійок – 28 гривень рівно за долар.

«Важливою буде поведінка НБУ, який поки ніяк не реагує на зростання долара на міжбанку. Як стало відомо вчора, Міністерство фінансів заклало в проект держбюджету на 2021 рік курс гривні на рівні 29,1 за долар. Тому невтручання головного банку країни може бути сприйнято як підготовка до нових рівнів і цін на валюту. У разі, якщо сьогодні зростання котирувань продовжиться, а регулятор проігнорує його і не вийде з інтервенцією, припущення знайдуть своє підтвердження», – писали перед початком торгів 15 вересня аналітики сайту «Мінфін».

Національний банк України лише частково відбив тренд міжбанку, встановивши довідкове значення курсу 28 гривень 2 копійки за долар – на дві копійки більше, ніж офіційний курс на 15 вересня.

Ще чотири тижні тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку значно дешевше, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.