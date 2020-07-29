НБУ залишив курс гривні щодо долара незмінним

Національний банк України встановив на 30 липня курс 27 гривень 69 копійок за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку гривня щодо долара посилилася – з ранкового рівня 27 гривень 71–73 копійки до рівня 27 гривень 63–65 копійок станом на 16:00, свідчать дані Finance.ua.

«Торги по долару вже на мінімальній активності. Відбуваються операції по лотах до 200 тисяч доларів. Пропозиція перевищує попит. Нацбанк викуповував долар по 27,63 гривні.Придбав близько 20 мільйонів», – вказали експерти сайту «Мінфін» станом на 16:00.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.