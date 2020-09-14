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14 вересня 2020, Київ 17:49
Новини | Економіка

Долар коштує 28 гривень рівно – курс НБУ

Торги на міжбанківському ринку завершилися дещо оптимістичніше для української валюти – 27 гривень 98,5 копійки – 28 гривень 0,5 копійки за долар

Національний банк України встановив на 15 вересня курс 28 гривень рівно за долар США. Це на 10 копійок більше за офіційний курс на 14 вересня.

Торги на міжбанківському ринку завершилися дещо оптимістичніше для української валюти – 27 гривень 98,5 копійки – 28 гривень 0,5 копійки за долар, хоча в розпал сесії котирування сягали 28 гривень 1,5–3,5 копійки за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua.

Ще чотири тижні тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку значно дешевше, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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