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18 вересня 2020, Київ 13:31
Новини | Економіка

На міжбанку гривня перебуває поблизу річних мінімумів щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває девальвація гривні щодо долара США, станом на 12:30 котирування сягнули 28 гривень 16,5–18,5 копійки за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua. Такі показники вже впритул наблизилися до пікових значень цього року, зафіксованих 26 березня – тоді торги завершилися на рівні 28 гривень 19–22 копійки за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 17 копійок за долар, це на 6 копійок більше від офіційного курсу на 18 вересня.

Ще місяць тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку дешевше майже на гривню, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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