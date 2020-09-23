НБУ встановив довідкове значення курсу 28,18 гривні за долар

Національний банк України встановив опівдні 23 вересня довідкове значення курсу 28 гривень 18 копійок за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор відбив тенденції, що спостерігалися на міжбанківському валютному ринку в другій половині сесії 22 вересня та на початку сесії 23 вересня, коли котирування сягнули 28 гривень 16,5–18,5 копійки за долар. Станом на 13:00, за даними Finance.ua, ці показники зросли до 28 гривень 20,5–22,5 копійки за одиницю американської валюти.

Ще близько місяця тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку дешевше майже на гривню, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.