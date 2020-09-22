Гривня вперше за місяць посилилася на міжбанку

Уперше із середини серпня на українському міжбанківському ринку національна валюта припинила падіння і посилилася проти долара США – від мінімумів 2020 року, зафіксованих 21 вересня (вчора котирування сягнули, за даними Finance.ua, 28 гривень 23–25 копійок за одиницю американської валюти). 22 вересня станом на 13:05 котирування становлять 28 гривень 18–20 копійок за долар, це на 5 копійок менше від рівня вчорашнього закриття торгів).

Аналітики вказують на вихід Національного банку України з продажем долара впродовж останніх двох сесій. Регулятор продав близько 40 мільйонів доларів 21 вересня і не меншу суму – вже на торгах 22 вересня. Минулого тижня, коли НБУ також проводив інтервенції для підтримання гривні, він за п’ять продав 71 мільйон доларів.

Нацбанк встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 21 копійка за долар, це на одну копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Ще близько місяця тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку дешевше майже на гривню, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.