Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
21 вересня 2020, Київ 14:24
Новини | Економіка

Міжбанк: долар долає річний рекорд щодо гривні

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 19 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку вдень 21 вересня долар намагається подолати річний максимум щодо гривні. За даними Finance.ua, станом на 12:20 котирування сягнули 28 гривень 20–22 копійок за одиницю американської валюти. Такі показники повторюють і частково перевищують пікові значення цього року, зафіксовані 26 березня – тоді торги завершилися на рівні 28 гривень 19–22 копійки за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 19 копійок за долар, це на 2 копійки більше від офіційного курсу на 21 вересня.

Ще близько місяця тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку дешевше майже на гривню, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG