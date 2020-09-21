Міжбанк: долар долає річний рекорд щодо гривні

На українському міжбанківському валютному ринку вдень 21 вересня долар намагається подолати річний максимум щодо гривні. За даними Finance.ua, станом на 12:20 котирування сягнули 28 гривень 20–22 копійок за одиницю американської валюти. Такі показники повторюють і частково перевищують пікові значення цього року, зафіксовані 26 березня – тоді торги завершилися на рівні 28 гривень 19–22 копійки за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 19 копійок за долар, це на 2 копійки більше від офіційного курсу на 21 вересня.

Ще близько місяця тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку дешевше майже на гривню, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.