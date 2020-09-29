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29 вересня 2020, Київ 17:54
Новини | Економіка

На міжбанку поновилося зростання долара

НБУ вперше за тривалий час незначно посилив гривню проти долара

На українському міжбанківському валютному ринку в другій половині сесії 29 вересня поновилося зростання попиту на долар, що відбилося на котируваннях. Аналітики сайту «Мінфін» вказують на вихід на ринок із купівлею долара «Сітібанку», який діє в інтересах західних інвесторів.

За даними Finance.ua, станом на 15:55 котирування сягнули 28 гривень 31,5–33,5 копійки за долар (це на 4,5 копійки вище від рівня закриття торгів 28 вересня).

Національний банк України лише частково відбив тенденції другої частини сесії. Офіційний курс на 30 вересня регулятор установив на рівні 28 гривень 30 копійок за долар – на 1 копійку менше за попередній курс.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше більш як на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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