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30 вересня 2020, Київ 18:24
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню на копійку щодо долара

Регулятор не встиг повноцінно відбити тенденції міжбанківського валютного ринку, де всю другу половину дня 30 вересня національна валюта посилювалася

Національний банк України встановив на 1 жовтня курс 28 гривень 31 копійка за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на останній день вересня.

Регулятор не встиг повноцінно відбити тенденції міжбанківського валютного ринку, де всю другу половину дня 30 вересня національна валюта посилювалася. Станом на 16:25, за даними Finance.ua, котирування впали до 28 гривень 28–30 копійок за долар.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше більш як на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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