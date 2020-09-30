НБУ послабив гривню на копійку щодо долара

Національний банк України встановив на 1 жовтня курс 28 гривень 31 копійка за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на останній день вересня.

Регулятор не встиг повноцінно відбити тенденції міжбанківського валютного ринку, де всю другу половину дня 30 вересня національна валюта посилювалася. Станом на 16:25, за даними Finance.ua, котирування впали до 28 гривень 28–30 копійок за долар.

Ще в середині серпня долар оцінювався на міжбанку дешевше більш як на гривню, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.