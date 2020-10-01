Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 жовтня 2020, Київ 14:13
Новини | Економіка

Долар продовжує посилюватися щодо гривні на міжбанку і за курсом НБУ

Регулятор опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 33 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному ринку після двох днів, коли котирування коливалися навколо позначки 28,3 гривні за долар, поновилося посилення американської валюти. Станом на 13:10 1 жовтня, за даними Finance.ua, котирування сягнули 28 гривень 33–35 копійок, девальвація гривні тривала всю першу частину сесії.

«Вихід на торги «Сітібанку» (діє в інтересах західних інвесторів в українські ОВДП – ред.) із купівлею валюти дозволив продавцям і спекулянтам активно завищувати котирування за рахунок зростання попиту», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Учасники торгів інформують, що після 12-ї години на ринку з’явився Національний банк України з пропозицією долара по 28 гривень 35 копійок.

Регулятор опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 33 копійки за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на 1 жовтня.

Повільне, але постійне послаблення гривні щодо долара триває із середини серпня. Ще 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG