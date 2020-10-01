Долар продовжує посилюватися щодо гривні на міжбанку і за курсом НБУ

На українському міжбанківському валютному ринку після двох днів, коли котирування коливалися навколо позначки 28,3 гривні за долар, поновилося посилення американської валюти. Станом на 13:10 1 жовтня, за даними Finance.ua, котирування сягнули 28 гривень 33–35 копійок, девальвація гривні тривала всю першу частину сесії.

«Вихід на торги «Сітібанку» (діє в інтересах західних інвесторів в українські ОВДП – ред.) із купівлею валюти дозволив продавцям і спекулянтам активно завищувати котирування за рахунок зростання попиту», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Учасники торгів інформують, що після 12-ї години на ринку з’явився Національний банк України з пропозицією долара по 28 гривень 35 копійок.

Регулятор опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 33 копійки за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на 1 жовтня.

Повільне, але постійне послаблення гривні щодо долара триває із середини серпня. Ще 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.