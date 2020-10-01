Гривня продовжує оновлювати мінімуми щодо долара США

Офіційний курс української гривні щодо долара США продовжує оновлювати мінімуми. На 2 жовтня НБУ встановив орієнтир 28 гривень 33 копійки за долар.

Востаннє на такому рівні офіційний курс перебував у листопаді 2018 року, а до того – в лютому 2015 року.

Торги на міжбанківському валютному ринку 1 жовтня завершуються на рівні 28 гривень 33,5–35 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

Учасники торгів інформують, що після 12-ї години на ринку з’явився Національний банк України з пропозицією долара по 28 гривень 35 копійок.

Повільне, але постійне послаблення гривні щодо долара триває із середини серпня. Ще 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.