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07 жовтня 2020, Київ 18:17
Новини | Економіка

Гривня другий день поспіль зміцнюється щодо долара

Від пікового за останні понад два роки курсу 28 гривень 40 копійок за долар національна валюта зміцнилася вже на 8 копійок

Національний банк України встановив на 8 жовтня курс 28 гривень 32 копійки за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на сьогодні. Від пікового за останні понад два роки курсу 28 гривень 40 копійок за долар національна валюта зміцнилася вже на 8 копійок.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися ще оптимістичніше для гривні, котирування опустилися до 28 гривень 30–32 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

Частково на поведінку ресурсного та валютного ринку вплинули позитивні результати аукціону Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, пишуть експерти сайту «Мінфін». «Чиновники продали облігацій на загальну суму 7,245 млрд гривень, в тому числі і на $ 135,3 млн. Сьогодні день розрахунків за ці папери, і певний дефіцит гривні спрацює на користь нацвалюти», – відзначали експерти ще на почактку торгової сесії.

Попри незначне зростання, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників. Близько двох місяців тому, 17 серпня торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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