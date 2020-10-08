Гривня зміцнилася щодо долара за курсом НБУ та на міжбанку

Українська гривня третій день поспіль зміцнюється проти долара США. За курсом НБУ національна валюта відіграла у американської ще 4 копійки, офіційний курс на 9 жовтня склав 28 гривень 28 копійок – на 12 копійок менше від пікового за понад два роки значення.

Ще більшим зміцнення гривні було на міжбанківському ринку. За даними Finance.ua, торги 8 жовтня завершилися на рівні 28 гривень 21,5–23,5 копійки за долар, це на 8 копійок менше за рівень відкриття сесії.

Фахівці сайту «Мінфін» серед причин зміцнення гривні називають завершення періоду виведення дивідендів «дочками» іноземних компаній, відсутність негативної реакції ринку на ймовірні кадрові зміни в НБУ та необхідність фінансування поточних господарських операцій на тлі вже практично витрачених експортерами сум відшкодувань ПДВ.

Попри зростання цього тижня, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників. Близько двох місяців тому, 17 серпня торги завершилися майже на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.