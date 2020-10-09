Гривня відіграла у долара 19 копійок за чотири дні – курс НБУ

Національний банк України встановив на 12 жовтня курс 28 гривень 21 копійка за долар США. Це на 19 копійок менше від максимального за останні два роки значення, зафіксованого 6 жовтня.

На українському міжбанківському валютному ринку ситуація на торгах 9 жовтня була оптимістичною для гривні лише в першій частині сесії, коли національна валюта посилилася до 28 гривень 18–20 копійок за долар. У другій половині дня попит на долар став перевищувати пропозицію, і, за даними Finance.ua, торги завершилися на рівні 28 гривень 23,5–25 копійок за одиницю американської валюти.

Попри зростання цього тижня, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників. Близько двох місяців тому, 17 серпня торги завершилися на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за долар.