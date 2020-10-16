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16 жовтня 2020, Київ 13:28
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню ще на 3 копійки щодо долара США

Попри зростання минулого тижня, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників (28,4 за долар)

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 37 копійок за долар, це на три копійки більше за офіційний курс на 16 жовтня.

На українському міжбанківському валютному ринку, де торги відкрилися на рівні 28 гривень 33–34,5 копійки за долар, станом на 12:25 котирування сягнули 28 гривень 36,5–38 копійок за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua.

«На торгах по долару поки попит перевищує пропозицію, що і відбивається на котируваннях», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Попри зростання минулого тижня, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників (28,4 за долар). Близько двох місяців тому, 17 серпня, торги завершилися на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.

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