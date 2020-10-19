Гривня знову впритул наблизилася до річного мінімуму щодо долара США

Національний банк України встановив опівдні 19 жовтня довідкове значення курсу 28 гривень 38 копійок за долар. Це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні і на 2 копійки менше за рекордне цього року значення (28,4 гривні за долар), встановлене на 6 жовтня.

За даними Finance.ua, станом на 12:35 торги на міжбанківському валютному ринку відбуваються на рівні 28 гривень 37–39 копійок за долар.

Фахівці сайту «Мінфін» не вбачають підстав для знецінення гривні на початку цього тижня.

«Основним мотиватором для всіх учасників торгів буде необхідність розрахунків з бюджетом. Клієнтам треба поспішати закрити свої заборгованості перед державою. Дефіцит гривні у частині великих гравців призведе до збільшення продажів валюти експортерами на фоні зниження можливості щодо її купівлі імпортерами, тому що їм також необхідно закрити свої борги перед податковою», – ідеться в аналізі експертів «Мінфіну».

Гривня нині перебуває поблизу найнижчих цього року показників (28,4 за долар). Близько двох місяців тому, 17 серпня, торги завершилися більш як на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.