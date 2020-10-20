НБУ мінімально посилив гривню щодо долара, на міжбанку – рівновага

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 37 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на 20 жовтня.

На українському міжбанківському валютному ринку, де торги відкрилися на рівні 28 гривень 37,5–39,5 копійки за долар, станом на 13:00 котирування опустилися на копійку – 28 гривень 36,5–38,5 копійки за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua.

«Вівторок на валютному ринку продовжить тенденції початку цього тижня, і ключовим мотиватором для учасників міжбанку залишиться необхідність розрахунків з бюджетом», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Гривня зараз перебуває поблизу до найнижчих цього року показників (28,4 за долар).