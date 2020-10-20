Гривня посилилася на 1 копійку щодо долара США – курс НБУ

Національний банк України встановив на 21 жовтня курс 28 гривень 37 копійок за долар, посиливши національну валюту на 1 копійку порівняно з офіційним курсом на 20 жовтня.

Це сталося на тлі зростання пропозиції валюти на ринку з огляду на потребу компаній здійснити платежі до бюджету, вказували аналітики сайту «Мінфін».

На українському міжбанківському валютному ринку торги завершилися посиленням гривні до рівнів 28 гривень 34–36 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

Гривня нині перебуває поблизу найнижчих цього року показників (28,4 за долар).