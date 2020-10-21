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21 жовтня 2020, Київ 16:37
Новини | Економіка

Від річного мінімуму щодо долара гривня посилилася на 13 копійок – курс НБУ

Гривня посилилася порівняно з багаторічним мінімумом щодо долара США, досягнутим раніше у жовтні

Національний банк України встановив на 22 жовтня курс 28 гривень 27 копійок за долар. Це на 10 копійок менше за офіційний курс на 21 жовтня і на 13 копійок менше від річного мінімуму щодо долара США, зафіксованого 6 жовтня.

«У середу основними мотиваторами на валютному ринку будуть розрахунки тих клієнтів, хто запізнився з погашенням боргів перед бюджетом по податках і зборах та необхідність оплат по вчорашньому аукціону Мінфіну України по ОВДП», – відзначали експерти сайту «Мінфін», які прогнозували посилення національної валюти.

Водночас, вказують вони, надалі на валютний ринок впливатимуть і негативні для гривні чинники.

«Вже скоро настане період виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам, і, за нашою інформацією, частина найбільших із них намагатиметься дотягнути до цього періоду, витрачаючи валюту по мінімуму. Тим більше, що вже цієї неділі місцеві вибори, а політичний фактор у нашій країні завжди відрізняється своїми «страшилками» щодо можливого подальшого зростання курсу. Фактор невизначеності завжди працює проти нацвалюти», – додають фахівці.

На українському міжбанківському валютному ринку в останню годину торгів національна валюта посилилася до 28 гривень 24–26 копійок за долар (з ранкового рівня 28 гривень 34–36 копійок за долар), свідчать дані Finance.ua.

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