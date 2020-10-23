НБУ встановив курс гривні щодо долара на початок наступного тижня

Національний банк України встановив на перший день наступного тижня, 26 жовтня, курс 28 гривень 29 копійок за долар, Це на 2 копійки більше за офіційний курс на 23 жовтня, але на 11 копійок менше від річного мінімуму щодо долара США, зафіксованого 6 жовтня.

«Частина клієнтів сподівалася на продовження зміцнення гривні у четвер після позитивних для нацвалюти подій на міжбанку у середу. Цього не сталося, і долар знову пішов вгору, що змушує компанії не брати на себе нові валютні ризики. І вони знову будуть скуповувати валюту на побоюваннях її подальшого зростання», – прогнозували експерти сайту «Мінфін» перед початком торгів у п’ятницю.

На українському міжбанківському валютному ринку 23 жовтня котирування зросли до 28 гривень 30,5–32 копійок за долар (з ранкового рівня 28 гривень 27–29 копійок за долар), свідчать дані Finance.ua.