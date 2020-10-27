Міжбанк: долар знову наближається до річного рекорду щодо гривні

На українському міжбанківському валютному ринку долар знову наближається до річного максимуму щодо гривні, вже зафіксованого раніше цього місяця (на 6 жовтня НБУ встановлював офіційний курс 28 гривень 40 копійок за долар, це був рекорд майже за два роки, від листопада 2018-го).

За даними Finance.ua, станом на 12:00 котирування сягнули 28 гривень 36,5–38 копійок за долар (із ранкового рівня 28 гривень 34–35,5 копійки за одиницю американської валюти).

«Фінансисти і клієнти зараз обмірковують основне питання: вихід регулятора (в другій половині дня 26 жовтня НБУ вийшов на торги з пропозицією долара по 28,34 гривні – ред.) – це довгостроковий сигнал, що його влаштовує рівень близько 28,35 гривні за долар або все ж таки вчора це була разова акція, щоб не дати розгойдати ринок у перший день після місцевих виборів. Поведінка регулятора сьогодні (його виходи або невиходи на торги) дозволять учасникам ринку отримати більш точну відповідь на це питання», – інформували перед початком сесії аналітики сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні 27 жовтня довідкове значення курсу 28 гривень 36 копійок за долар.