Долар оновив дворічний рекорд щодо гривні

На українському міжбанківському валютному ринку триває зростання котирувань у парі долар-гривня. Американська валюта вже оновила рекорд листопада 2018 року і впритул наблизилася до ще одного орієнтиру, встановленого майже 26 місяців тому.

На початку вересня 2018 року котирування міжбанку складали 28 гривень 41–45 копійок за долар, а офіційний курс на 5 вересня 2018 року НБУ встановив на рівні 28 гривень 49 копійок за долар.

Станом на 12:20, за даними Finance.ua, котирування міжбанку становили 28 гривень 43–44,5 копійки за долар (торги відкрилися на рівні 28 гривень 39–41 копійка за долар).

Першим чинником, який впливає на валютний ринок, аналітики сайту «Мінфін» назвали надходження експортерам значних сум відшкодувань ПДВ від держави.

«Вони отримали близько 5,6 мільярда гривень і відтепер почнуть їх активно витрачати на фінансування своїх поточних господарських операцій. Крім цього, частина таких компаній виступають не тільки як експортери, але й купують товари і послуги за кордоном. Це перетворює їх і на покупців валюти на міжбанку, що збільшує попит на ринку», – вказують експерти.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 43 копійки за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 29 жовтня.