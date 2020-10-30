НБУ зберігає курс у парі долар-гривня на рекордному рівні

Національний банк України встановив опівдні 30 жовтня довідкове значення курсу 28 гривень 44 копійки за долар. Це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні, який був рекордним за останні 26 місяців – із вересня 2018 року.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відбуваються з мінімальними коливаннями, станом на 12:30 котирування становлять 28 гривень 44–45,5 копійки за одиницю американської валюти (долар втратив пів копійки порівняно з показниками відкриття, свідчать дані Finance.ua).

«На фоні зростання котирувань долара на вчорашніх торгах і певного дефіциту валюти, який закривав НБУ своєю інтервенцією, вчора частина клієнтів перенесла свої заявки з купівлі долара на сьогодні. Тобто вони залишили свої зовнішньоекономічні розрахунки на останній день звітного періоду, чого зазвичай по великих сумах ніхто не робить. Сьогодні тягнути їм вже немає часу, і ці компанії будуть закривати свої угоди за чинним на момент курсом», – писали аналітики сайту «Мінфін» перед початком торгів.