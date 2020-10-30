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30 жовтня 2020, Київ 13:24
Новини | Економіка

НБУ зберігає курс у парі долар-гривня на рекордному рівні

Офіційний курс на 30 жовтня став рекордним за останні 26 місяців – із вересня 2018 року

Національний банк України встановив опівдні 30 жовтня довідкове значення курсу 28 гривень 44 копійки за долар. Це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні, який був рекордним за останні 26 місяців – із вересня 2018 року.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відбуваються з мінімальними коливаннями, станом на 12:30 котирування становлять 28 гривень 44–45,5 копійки за одиницю американської валюти (долар втратив пів копійки порівняно з показниками відкриття, свідчать дані Finance.ua).

«На фоні зростання котирувань долара на вчорашніх торгах і певного дефіциту валюти, який закривав НБУ своєю інтервенцією, вчора частина клієнтів перенесла свої заявки з купівлі долара на сьогодні. Тобто вони залишили свої зовнішньоекономічні розрахунки на останній день звітного періоду, чого зазвичай по великих сумах ніхто не робить. Сьогодні тягнути їм вже немає часу, і ці компанії будуть закривати свої угоди за чинним на момент курсом», – писали аналітики сайту «Мінфін» перед початком торгів.

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