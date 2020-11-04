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04 листопада 2020, Київ 18:57
Новини | Економіка

Гривня посилилася проти долара на 9 копійок за курсом НБУ

Раніше цього тижня офіційний курс гривні впав до мінімуму за 33 місяці – 28 гривень 60 копійок за долар

Національний банк України встановив на 5 листопада курс 28 гривень 51 копійка за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському ринку гривня посилилася ще сильніше. На початку торгів котирування сягали 28 гривень 53–54,5 копійки за долар, але впродовж сесії опустилися рівно на 10 копійок – до 28 гривень 43–44,5 копійки за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua.

«На торгах по долару поки спостерігається перевищення пропозиції над попитом. Але воно дуже оманливе, тому що частина великих покупців не виходить на ринок і просто вичікує мінімальний рівень котирувань. Коли вони вийдуть на ринок, ситуація може відразу змінитися не на користь гривні», – так описували поточну ситуацію на ринку фахівці сайту «Мінфін».

Раніше цього тижня офіційний курс гривні впав до мінімуму за 33 місяці – 28 гривень 60 копійок за долар.

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