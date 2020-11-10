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10 листопада 2020, Київ 13:48
Новини | Економіка

На міжбанку переважає пропозиція долара, котирування стабільні

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 11 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку 10 листопада незначно переважає пропозиція долара, але це не відбивається на котируваннях, вказують експерти сайту «Мінфін».

За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування становлять 28 гривень 10,5–12 копійок за долар, це майже не відрізняється від показників відкриття торгів.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 11 копійок за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на 10 листопада.

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.

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