НБУ незначно послабив гривню щодо долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 15 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 11 листопада. Регулятор зафіксував рух у парі гривня-долар, який відбувся на міжбанківському валютному ринку в другій половині дня 10 листопада.

На сесії міжбанку 11 листопада долар дещо втрачає свої позиції на малоактивному через святковий день у США ринку (у Сполучених Штатах відзначають День ветеранів, тому всі транзакції з доларом фактично відбудуться завтра). За даними Finance.ua, станом на 12:45 котирування опустилися до 28 гривень 15–16,5 копійки за долар (максимальне значення сьогодні становило 28 гривень 16,5–18 копійок за долар).

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.