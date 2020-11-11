Гривня втратила 4 копійки щодо долара США – курс НБУ

Національний банк України встановив на 12 листопада курс 28 гривень 16 копійок за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

«Попри розрахунки в режимі ТОМ (через святковий день у США перерахування гривні відбувається сьогодні, а отримання доларів – завтра – ред.), поступово спостерігається зростання попиту на долар на тлі все меншої кількості охочих продавати валюту. Це психологічно працює проти гривні», – відзначали в другій половині дня 11 листопада експерти сайту «Мінфін».

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 28 гривень 17–18,5 копійки за долар.

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.