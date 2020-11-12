Гривня повільно послаблюється щодо долара на міжбанку

Торги на українському міжбанківському ринку повернулися до сценарію, який спостерігався на ринку впродовж майже всієї осені – гривня повільно послаблюється щодо долара США.

За даними Finance.ua, станом на 12:40 котирування сягнули 28 гривень 19,5–21 копійки за долар, це на півтори копійки вище від рівня відкриття торгів.

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 28 гривень 19 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 12 листопада.

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.