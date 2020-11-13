НБУ встановив курс гривні на понеділок: долар став на 8 копійок дешевшим

Національний банк України встановив на понеділок, 16 листопада, курс 28 гривень 12 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 13 листопада.

За даними Finance.ua, торги на українському міжбанківському ринку завершуються на рівні 28 гривень 11–12,5 копійки за долар.

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.