НБУ послабив гривню до 28,37 за долар

Національний банк України встановив на 24 листопада курс 28 гривень 37 копійок за долар, це на одну копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 28 гривень 35–37 копійок за долар, максимальні котирування сягали 28 гривень 38–39,5 копійки за одиницю американської валюти.

Українська валюта раніше в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершився 19 листопада.