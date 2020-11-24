НБУ залишив незмінним курс гривні – 28,37 за долар

Національний банк України встановив на 25 листопада курс 28 гривень 37 копійок за долар, це так само, як і офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершилися незначним посиленням національної валюти до 28 гривень 34–35,5 копійки за долар, максимальні котирування сягали 28 гривень 38,5–40,5 копійки за одиницю американської валюти.

«Основним «секретом» зміцнення гривні виявився банальний брак попиту на валюту. На початку сесії продавці спостерігали певне зростання котирувань у межах психологічного порогу 28,40 гривні, і тому сподівалися на подальше подорожчання долара. Але після того, як основні гравці придбали необхідні обсяги валюти – покупців майже не залишилося, а от продавців ще вистачало», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Українська валюта раніше в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершився 19 листопада.