НБУ послабив гривню на одну копійку щодо долара

Національний банк України встановив на 26 листопада курс 28 гривень 38 копійок за долар, це на одну копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершилися послабленням національної валюти до 28 гривень 41,5–43,5 копійки за долар, це максимальні котирування за всю сесію.

«Нацбанк у ситуацію не втручався – надлишку долара не було, а брак невеликих обсягів закривали самі учасники торгів. Після 15-ї години деякі покупці, спостерігаючи спроби спекулянтів підтягнути котирування вгору, просто перенесли свої операції відразу на п’ятницю, щоб особливо не переплачувати», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Українська валюта раніше в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершився 19 листопада.

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