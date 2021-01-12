Долар падає на міжбанку – майже до 28 гривень

На українському міжбанківському валютному ринку триває посилення національної валюти. За даними Finance.ua, 12 січня торги завершилися на рівні 28 гривень 3–5 копійок за долар, це на 11 копійок менше за рівень закриття торгів 11 січня.

Національний банк України встановив на 13 січня курс 28 гривень 5 копійок за долар, це одразу на 15 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Аналітики сайту «Мінфін» вказують, що без участі регулятора долар міг опуститися нижче від 28 гривень уже сьогодні.

«НБУ виходив зранку на ринок і придбав до 20 млн доларів по 28,05 гривні, а потім продовжив викуповувати долар по 28,03 гривні. Поява регулятора на міжбанку з купівлею долара зупинила просідання котирувань фактично на рівні його цінників», – відзначають експерти.