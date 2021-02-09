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09 лютого 2021, Київ 18:08
Новини | Економіка

На міжбанку зупинилося зростання гривні. Це сталося через дії НБУ

Регулятор викуповував надлишок пропозиції долара

На українському міжбанківському валютному ринку 9 лютого завдяки діям Національного банку України змінився тренд.

За даними сайту «Мінфін», регулятор викуповував надлишок пропозиції долара спершу за курсом 27 гривень 59 копійок (викупив 20 мільйонів доларів), а згодом пропонував купити ще до 50 мільйонів доларів за курсом 27 гривень 57 копійок. Це створило надлишок попиту, і котирування стали зростати.

Як інформує Finance.ua, торги 9 лютого розпочалися на рівні 27 гривень 57–59 копійок за одиницю американської валюти, але до завершення сесії цей показник становив уже 27 гривень 70–72 копійки за долар.

НБУ встановив на 10 лютого курс 27 гривень 64 копійки за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

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