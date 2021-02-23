На міжбанку дорожчає долар

На українському міжбанківському валютному ринку котирування долара наближаються до 28 гривень.

«На торгах по долару попит продовжує перевищувати пропозицію, що поступово підштовхує котирування вгору. Відбуваються операції по лотах до 1 мільйона доларів при купівлі валюти банками, дочками іноземних фінансових груп», – так перебіг торгів станом на 15:00 описували експерти сайту «Мінфін».

За даними Finance.ua, сесія 23 лютого завершується на рівні 27 гривень 93,5–95 копійок за долар, це на 7 копійок більше за рівень відкриття торгів.

Національний банк України встановив на 24 лютого курс 27 гривень 90 копійок за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.