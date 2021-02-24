До позначки 28 гривень наблизився офіційний курс долара

Національний банк України встановив на 25 лютого курс 27 гривень 95 копійок за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на сьогодні. Днем раніше такі котирування були зафіксовані на міжбанківському ринку.

Торги на міжбанку 24 лютого, за даними Finance.ua, завершуються на рівні 28 гривень 94,5–96 копійок за одиницю американської валюти.

«На торгах по долару попит продовжує дещо перевищувати пропозицію, що дозволяє банкам-спекулянтам поступово підвищувати курс», – відзначали експерти сайту «Мінфін» за годину до закриття сесії, о 16:00.

У широкому коридорі 27,6–28,5 гривні за долар курс перебуває вже близько пів року, від вересня 2020-го.