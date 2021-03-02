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02 березня 2021, Київ 15:08
Новини | Економіка

Другий день поспіль долар не може подолати на міжбанку позначку 28 гривень

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 96 копійок

Другий день поспіль котирування долара на міжбанківському валютному ринку наближаються до позначки 28 гривень, але не можуть закріпитися на цій позиції.

За даними Finance.ua, станом на 13:45 котирування становили 27 гривень 94–95,5 копійки за долар, хоча в першу годину торгів сягали позначок 27 гривень 97–99 копійок за долар.

«До поточної діяльності компаній додасться і чинник проведення аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП», – відзначали на початку торгів експерти сайту «Мінфін», нагадуючи, що такі аукціони зазвичай сприяють посиленню національної валюти.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 96 копійок, це на 4 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

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