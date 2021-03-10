На міжбанк вийшли покупці валюти, падіння долара зупинилося

На українському міжбанківському валютному ринку в першій половині дня тривало посилення гривні, але згодом тренд змінився.

«Торги по долару активні ближче до обіду. Вийшло декілька великих покупців валюти, які явно чекали максимально низьких котирувань і своїм попитом підштовхнули курс угору», – відзначають експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

За даними Finance.ua, станом на 14:10 котирування зросли до 27 гривень 75–76,5 копійки за долар, хоча до 11:00 торги відбувалися на рівні 27 гривень 66–67,5 копійки за одиницю американської валюти.

Національний банк України у своєму довідковому значенні курсу опівдні відбив тенденцію першої половини дня – 27 гривень 69 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 10 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.