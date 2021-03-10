НБУ посилив гривню щодо долара США

Національний банк України встановив на 11 березня курс 27 гривень 70 копійок за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку 10 березня відбувалися зі змінами тренду – з посиленням гривні зранку, посиленням долара в середині сесії та новим послабленням американської валюти в останню годину торгів (станом на 16:55 – 27 гривень 72–74 копійки за долар, дані Finance.ua).

«Сформувався досить великий відкладений попит на валюту за рахунок тих місцевих клієнтів і нерезидентів, які продовжують вичікувати мінімальних котирувань на міжбанку і в будь-який момент… вийдуть на ринок із купівлею. Цей відкладений попит – головна загроза для курсу нацвалюти на сьогодні», – вказують експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.