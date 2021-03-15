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15 березня 2021, Київ 14:04
Новини | Економіка

На міжбанку знову дорожчає гривня

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 66 копійок за долар

На українському міжбанківському ринку поновилося зростання котирувань національної валюти проти долара США. За даними Finance.ua, станом на 12:20 торги відбувалися на рівні 27 гривень 63–64,5 копійки за долар, це на 8 копійок менше за рівень відкриття сесії.

Фахівці відзначають, що на формування курсу впливають два різноспрямовані чинники.

«З одного боку – попереду дні бюджетних оплат у клієнтів, а також час розрахунків підприємств з персоналом за першу половину місяця та інші господарські операції клієнтів. Дефіцит гривні у бізнесу – завжди грає на користь зміцнення нацвалюти… З іншого боку – явно не все так просто з нерезидентами, які працюють з українськими ОВДП на первинному і вторинному ринках. Справа в тому, що крім аукціону у вівторок, уже в середу державі треба погасити раніше випущених облігацій на 14,953 млрд гривень і додатково виплатити відсотки по трьох інших випусках», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 66 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіціний курс на сьогодні.

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