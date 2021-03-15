На міжбанку знову дорожчає гривня

На українському міжбанківському ринку поновилося зростання котирувань національної валюти проти долара США. За даними Finance.ua, станом на 12:20 торги відбувалися на рівні 27 гривень 63–64,5 копійки за долар, це на 8 копійок менше за рівень відкриття сесії.

Фахівці відзначають, що на формування курсу впливають два різноспрямовані чинники.

«З одного боку – попереду дні бюджетних оплат у клієнтів, а також час розрахунків підприємств з персоналом за першу половину місяця та інші господарські операції клієнтів. Дефіцит гривні у бізнесу – завжди грає на користь зміцнення нацвалюти… З іншого боку – явно не все так просто з нерезидентами, які працюють з українськими ОВДП на первинному і вторинному ринках. Справа в тому, що крім аукціону у вівторок, уже в середу державі треба погасити раніше випущених облігацій на 14,953 млрд гривень і додатково виплатити відсотки по трьох інших випусках», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 66 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіціний курс на сьогодні.