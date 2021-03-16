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16 березня 2021, Київ 14:37
Новини | Економіка

На міжбанку зупинилося падіння долара

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 63 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному перестала посилюватися гривня. За даними Finance.ua, станом на 12:20 котирування становили 27 гривень 64,5–66 копійок за долар, це 4,5 копійки більше за рівень першої години торгів 16 березня.

«На торгах по долару попит, як і раніше, перевищує пропозицію, що призводить до зростання котирувань», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 63 копійки за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває уже понад півроку – від вересня 2020-го.

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