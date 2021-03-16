На міжбанку зупинилося падіння долара

На українському міжбанківському валютному перестала посилюватися гривня. За даними Finance.ua, станом на 12:20 котирування становили 27 гривень 64,5–66 копійок за долар, це 4,5 копійки більше за рівень першої години торгів 16 березня.

«На торгах по долару попит, як і раніше, перевищує пропозицію, що призводить до зростання котирувань», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 63 копійки за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває уже понад півроку – від вересня 2020-го.