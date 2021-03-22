На міжбанку фіксують мінімальні коливання на торгах доларом

На українському міжбанківському ринку після поновлення торгів у понеділок фіксують мінімальні зміни котирувань. За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування становлять 27 гривень 69–71 копійку за долар, це на одну копійку менше за рівень відкриття торгів.

«Торги по долару до обіду на піку активності. Укладаються угоди по лотах до 1 мільйона доларів при невеликому зростанні попиту на валюту в останні 40 хвилин сесії», – ідеться в повідомленні сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 69 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку, зараз – ближче до нижнього порога. Експерти, серед іншого пояснюють це скороченням ділової активності на тлі запровадження епідемічних обмежень у кількох ключових регіонах.