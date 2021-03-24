На міжбанку котирування долара наблизилися до 28 гривень

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 24 березня завершилися на рівні 27 гривень 91–93 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua. Це на 12 копійок більше за рівень закриття торгів 23 березня.

Національний банк України відбив у своєму курсі лише частину цього тренду – офіційний показник на 25 березня встановлений на рівні 27 гривень 87 копійок за долар, це на 14 копійок більше за курс на 24 березня.

Фахівці пов’язують подорожчання долара з невдалим аукціоном із продажу ОВДП в поєднанні з суттєвими погашеннями за попередніми випусками таких облігацій. Також на котирування гривні негативно впливає очікування близького відшкодування ПДВ експортерам, що для них скоротить потребу в продажі валюти. З іншого боку, аграрії та металурги зараз можуть підтримати національну валюту – перші через близькість весняних польових робіт, другі – через потребу підтримувати виробничий цикл навіть за умов локдауну.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар котирування перебувають уже понад півроку – від вересня 2020-го.