НБУ на понеділок залишив незмінним курс гривні до долара

Національний банк України встановив на понеділок, 29 березня, курс 27 гривень 97 копійок за долар, це повторює офіційний курс на 26 березня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються посиленням долара до ранкових параметрів – 27 гривень 99 копійок – 28 гривень 1 копійка за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Торги по долару вже на мінімальній активності, але при цьому зберігається бажання спекулянтів і окремих продавців на невеликих угодах «дотягнути» котирування до рівня 28 гривень», – відзначали станом на 16:00 фахівці сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.