На міжбанку різко посилюється гривня

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль суттєво посилюється гривня. У понеділок національна валюта відіграла втрати, зафіксовані в п’ятницю, 2 квітня, на тлі повідомлень про ескалацію бойових дій на Донбасі та концентрацію російських військ уздовж українського кордону, а сьогодні продовжила тенденцію.

За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування опустилися до 27 гривень 79–80,5 копійки за долар, це на 5 копійок менше за рівень відкриття торгів.

«На торгах по долару попит усе менший, а от продавців ще вистачає. Укладаються угоди на суми до 1 мільйона доларів за явної переваги пропозиції», – відзначають експерти сайту «Мінфін» станом на 13:00.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на 6 квітня.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.