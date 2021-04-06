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06 квітня 2021, Київ 13:40
Новини | Економіка

На міжбанку різко посилюється гривня

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль суттєво посилюється гривня. У понеділок національна валюта відіграла втрати, зафіксовані в п’ятницю, 2 квітня, на тлі повідомлень про ескалацію бойових дій на Донбасі та концентрацію російських військ уздовж українського кордону, а сьогодні продовжила тенденцію.

За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування опустилися до 27 гривень 79–80,5 копійки за долар, це на 5 копійок менше за рівень відкриття торгів.

«На торгах по долару попит усе менший, а от продавців ще вистачає. Укладаються угоди на суми до 1 мільйона доларів за явної переваги пропозиції», – відзначають експерти сайту «Мінфін» станом на 13:00.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на 6 квітня.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.

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