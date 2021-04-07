На міжбанку змінився тренд – долар посилюється проти гривні

На українському міжбанківському валютному ринку 7 квітня змінився тренд – після двох днів зміцнення гривні долар частково відвойовує свої позиції.

За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування становлять 27 гривень 87,5–89 копійок за долар, це на 7 копійок більше за рівень закриття вчорашніх торгів.

«Ближче до 12 години на торгах по долару вже присутні всі великі гравці. Укладаються угоди по лотах до 1 мільйона доларів за дуже хиткої рівноваги попиту і пропозиції», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 88 копійок за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.