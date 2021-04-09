Гривня частково відновила втрати після падіння до 28 за долар

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в парі гривня-долар знайшли рівновагу близько позначки 27 гривень 90 копійок за одиницю американської валюти (за даними Finance.ua, 27,895–27,91 на 12:50). Це на 2 копійки менше за курс закриття торгів у четвер.

«На торгах по долару пропозиція перевищує попит і поступово котирування просідають», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 92 копійки за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.