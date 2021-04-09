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09 квітня 2021, Київ 13:20
Новини | Економіка

Гривня частково відновила втрати після падіння до 28 за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 92 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в парі гривня-долар знайшли рівновагу близько позначки 27 гривень 90 копійок за одиницю американської валюти (за даними Finance.ua, 27,895–27,91 на 12:50). Це на 2 копійки менше за курс закриття торгів у четвер.

«На торгах по долару пропозиція перевищує попит і поступово котирування просідають», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 92 копійки за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.

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